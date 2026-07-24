TikTok enfrenta multa millonaria de la UE por exponer datos de menores a terceros

La comisión sostuvo que los menores pueden configurar sus cuentas como públicas, lo que permite que cualquier persona, incluso sin una cuenta en la plataforma, vea sus contenidos. En el caso de los usuarios de 16 y 17 años, esa configuración también habilita que sus publicaciones aparezcan en el feed “For You” de otros usuarios.

Bruselas exigió privacidad infantil por defecto

El Ejecutivo europeo afirmó que incluso las cuentas privadas no quedaron completamente protegidas. Esas cuentas pueden ser localizadas a través de las listas de seguidores y seguidos de otros usuarios, y sus fotos de perfil siguen visibles para cualquier persona fuera de la plataforma.

Henna Virkkunen, la jefa tecnológica de la Unión Europea, dijo que la ley exige que los servicios digitales integren la seguridad infantil en su estructura y no como una función opcional. La funcionaria afirmó que un nivel alto de protección no debe depender de una activación voluntaria, sino ser la opción predeterminada.