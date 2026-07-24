TikTok enfrenta multa millonaria de la UE por exponer datos de menores a terceros
La Comisión Europea acusó este viernes a TikTok de incumplir la Ley de Servicios Digitales al permitir que cuentas de menores queden expuestas a desconocidos en la Unión Europea, una infracción preliminar que podría derivar en una multa de hasta 6% de la facturación anual global de la plataforma.
El expediente se centró en la arquitectura de privacidad de la red social propiedad de ByteDance y en la forma en que sus ajustes permitieron que niños y adolescentes quedaran expuestos a depredadores, ciberacoso y contactos no deseados. La investigación formal sobre el cumplimiento de TikTok se abrió en febrero de 2024 y también examinó sus sistemas de recomendación y el riesgo de que menores accedan a contenidos inadecuados por edades falseadas.
La comisión sostuvo que los menores pueden configurar sus cuentas como públicas, lo que permite que cualquier persona, incluso sin una cuenta en la plataforma, vea sus contenidos. En el caso de los usuarios de 16 y 17 años, esa configuración también habilita que sus publicaciones aparezcan en el feed “For You” de otros usuarios.
La Comisión Europea pidió que TikTok modifique la configuración por defecto de las cuentas públicas de menores para que el contenido solo sea visible para usuarios aceptados por el propio menor. También reclamó que ese contenido no pueda ser accesible a una audiencia global fuera de la plataforma y que deje de recomendar publicaciones de menores a través del feed “For You”.