Reclaman una comisión supranacional para investigar el colapso de edificios tras el terremoto en Venezuela

Al cumplirse este 24 de julio un mes del doblete sísmico que sacudió la región centro-norte de Venezuela, dejando hasta la fecha un saldo oficial de 5.398 fallecidos, organizaciones de la sociedad civil proponen la creación de una comisión supranacional técnico-científica que “analice objetivamente las consecuencias de los terremotos y determine imparcialmente las responsabilidades”.

“La tragedia ocurrida el pasado 24 de junio tiene que servir para analizar consecuencias y determinar responsabilidades, sin ocultamientos ni amiguismo, así como para actualizar las normas que correspondan, con criterios alejados de lo político y de lo circunstancial”, plantean en una misiva pública.

El cataclismo ha abierto un debate sobre la calidad de las edificaciones construidas, especialmente las relacionadas con el programa gubernamental Misión Vivienda, en el estado La Guaira, declarado zona de desastre.

Medios locales han recordado que en 2021, el exministro Farruco Sesto, responsable de la Misión Vivienda, declaró en un foro en Madrid que “no hacíamos estudios de suelo. Teníamos mucha urgencia por entregar las viviendas”. Ante los cuestionamientos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez se ha limitado a responder que la mayoría de las torres que se derrumbaron fueron levantadas por el sector privado.

El parte oficial del gobierno da cuenta de 856 edificios afectados y 190 colapsados. Sin embargo, todas las estimaciones independientes son muy superiores, entre ellas las de la NASA que habla de casi 59 mil edificaciones dañadas.