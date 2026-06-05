“¿Es necesario que el alumno que vive frente a la escuela tenga pase libre?”: Mohr planteó debatir el beneficio

El presidente de SAETA, Claudio Mohr, defendió la continuidad del pase libre estudiantil, pero planteó la necesidad de discutir algunos usos del beneficio, especialmente en casos de alumnos que viven a pocas cuadras de sus escuelas.

La definición surgió en Cara a Cara, en medio del análisis por la crisis del transporte metropolitano tras la suspensión del servicio nocturno.

“¿Es necesario que el alumno que vive frente a la escuela, a 200, 300 o 500 metros, tenga pase libre?”, planteó Mohr.

Aclaró que no hay una decisión tomada

Mohr remarcó que SAETA no puede modificar por sí sola el régimen de gratuidades, ya que cualquier cambio debe ser tratado por la Legislatura.

“No es una decisión de SAETA ni del Ejecutivo, porque la ley tiene que emanar de las legislaturas”, explicó.

Según señaló, el objetivo no es cargar el costo del sistema sobre los usuarios, sino revisar alternativas para sostener el servicio sin afectar la movilidad de quienes realmente lo necesitan.

Un debate que impacta en barrios y municipios

El titular de SAETA aseguró que algunos intendentes ya plantearon situaciones vinculadas al uso del transporte por trayectos muy cortos, mientras otros vecinos no logran subir al colectivo para trasladarse a trabajar hacia la ciudad.

La discusión se suma a la revisión general del sistema, que incluye frecuencias, recorridos, subsidios y costos operativos.

Mohr insistió en que la prioridad debe ser garantizar un transporte viable para trabajadores, estudiantes y usuarios del área metropolitana.