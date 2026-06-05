Sin tocar la tarifa, SAETA revisará recorridos, frecuencias y costos del sistema

En medio del debate por el financiamiento del transporte público, el presidente de SAETA, Claudio Mohr, descartó una nueva actualización tarifaria.

El funcionario reconoció que los costos crecieron de manera significativa, especialmente por el incremento de los combustibles, pero sostuvo que trasladar esos aumentos al usuario no es una alternativa inmediata.

"Hoy la tarifa debería ser más alta, pero no tenemos intención de aumentarla", afirmó en Cara a Cara.

Menos pasajeros y más costos

Mohr explicó que la crisis económica impactó en la cantidad de pasajeros transportados y también modificó hábitos de movilidad.

Según indicó, algunas aplicaciones de transporte comenzaron a competir con determinados recorridos del sistema, especialmente en trayectos cortos.

A esto se suma el incremento sostenido del combustible y la reducción de ingresos provinciales producto de la caída de la coparticipación.

Se revisará el esquema operativo

El titular de SAETA confirmó que se encuentra en marcha una revisión del sistema para adecuarlo a la demanda actual.

"Tenemos que mantener viable el transporte y garantizar la movilidad de los usuarios", sostuvo.

La discusión formará parte de la mesa técnica anunciada por el Gobierno provincial tras el conflicto de esta semana.