“Sabíamos dónde estaban y no hicieron nada”: maniataron a dos mujeres en un comercio y apuntan contra la Policía

Dos delincuentes armados irrumpieron en una gráfica de barrio Intersindical, maniataron a las trabajadoras y escaparon con celulares y una notebook que contenía años de material laboral. A casi una semana del hecho, la propietaria denunció falta de respuestas por parte de la Policía y la Justicia.

El asalto ocurrió el lunes 1 de junio cerca de las 20 en Imagen Renovada, un local ubicado sobre calle Radio Rivadavia al 700, en la zona sur de la ciudad.

“Nos ataron las manos y se llevaron nuestra herramienta de trabajo”

Natalia, propietaria del comercio, relató que los delincuentes ingresaron cuando faltaba poco para el cierre, cerraron el portón del local y las obligaron a acostarse en el piso.

“Nos sacaron tres celulares y una notebook que era nuestra fuente principal de trabajo. Teníamos fotos, videos, diseños y material de clientes de muchos años. Perdimos absolutamente todo”, lamentó en diálogo con Pelo y Barba por Aries.

La comerciante señaló que uno de los asaltantes actuó con un arma de fuego y aseguró que nunca habían vivido un episodio de semejante violencia en esa zona de la ciudad.

La denuncia que apunta a la investigación

El punto más crítico del relato llegó cuando Natalia aseguró que, tras el robo, pudieron rastrear en tiempo real los dispositivos sustraídos.

Según explicó, mediante tablets y cuentas vinculadas lograron conocer la ubicación de los celulares durante varias horas y también identificar a uno de los sospechosos.

“Ya sabemos quiénes son los dos. De uno sabemos dónde vive. Tuvimos durante dos horas la ubicación exacta porque tenían nuestros celulares y nuestras cuentas conectadas”, sostuvo.

La comerciante afirmó que esa información fue entregada a las autoridades, pero denunció que no hubo procedimientos para recuperar los elementos robados.

“Teníamos policías, brigada y criminalística en el local. Sabíamos dónde estaban las cosas y no fueron a buscarlas. Esa es la bronca principal que tenemos”, cuestionó.

“Tenemos miedo de que vuelvan”

Tras el asalto, el local comenzó a atender a puertas cerradas y proyecta instalar rejas y nuevas medidas de seguridad.

Natalia explicó que la decisión de hacer pública la situación surgió por temor a que el caso quede impune y porque vecinos del sector vienen denunciando un aumento de hechos delictivos.

“Tenemos miedo. Los vecinos cuentan que entran a robar a las casas y nosotros no queremos que pase algo más grave para que recién actúen”, advirtió.