Dolor en el gauchaje salteño, murió Fernando García Bes

La Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes comunicó con profundo dolor el fallecimiento de su presidente, Fernando García Bes, conocido afectuosamente como “Ferdy”.

Desde la institución lo despidieron como un “gaucho de ley”, destacado por su compromiso con las tradiciones salteñas, la fe y el legado del General Martín Miguel de Güemes.

García Bes protagonizó distintas peregrinaciones que quedaron en la memoria del gauchaje. En el año 2000, realizó una histórica marcha a caballo hacia Buenos Aires, llevando por primera vez la imagen peregrina de la Virgen del Milagro.

En 2021, cabalgó desde Luján hasta Salta para rendir homenaje al General Güemes en el año de su Bicentenario. Más tarde, en 2025, ya como presidente de la Agrupación, completó su última gran peregrinación a Luján para consagrar al gauchaje al Corazón Inmaculado de la Virgen.

Dolor en el gauchaje salteño

“Hoy, el gauchaje salteño está de luto”, expresó la Agrupación en el comunicado oficial, al despedir a un hombre que, según destacaron, supo unir el amor por la tierra salteña con una profunda devoción por la Virgen del Milagro.

Velatorio y sepelio

El velatorio se realizará desde las 08:00 en Sala de Velatorios Pieve, ubicada en Zuviría 375.

La misa será a las 17:00 y luego se realizará el sepelio en el Cementerio de la Santa Cruz, previsto para las 17:30.