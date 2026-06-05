Tras el conflicto, SAETA evalúa multas y otras sanciones a las empresas

Luego de tres jornadas marcadas por la suspensión de los servicios nocturnos en el área metropolitana, el presidente de SAETA, Claudio Mohr, confirmó que se encuentra en análisis la aplicación de sanciones contra las empresas concesionarias.

La interrupción afectó a trabajadores, estudiantes y usuarios que dependen del transporte público para regresar a sus hogares durante la noche. La situación se normalizó recién el miércoles, después de la intervención del Gobierno provincial.

En su visita a Cara a Cara, Mohr aseguró que la medida fue adoptada sin acuerdo con la empresa estatal.

"No compartíamos lo que estaba pasando. La suspensión no fue una decisión de SAETA", manifestó.

Qué reclamaban las empresas

Según explicó, las prestatarias reclamaban pagos pendientes correspondientes a la operación de abril y anticipos de mayo. Sin embargo, sostuvo que se trataba de una situación habitual dentro del esquema de financiamiento del sistema.

"Nosotros no arrastramos deuda. La operación de marzo está cancelada y estábamos terminando de cancelar abril", indicó.

Además, rechazó las cifras que circularon durante los días del conflicto y afirmó que la deuda reclamada rondaba los 5.500 millones de pesos.

Las sanciones que evalúa SAETA

Mohr confirmó que se inició un análisis administrativo para determinar si las empresas incumplieron las obligaciones contractuales.

"Las consecuencias pueden ir desde sanciones monetarias hasta la rescisión de contratos", advirtió.

La definición quedará ahora en manos de las áreas técnicas y jurídicas que revisarán el impacto que tuvo la medida sobre miles de usuarios del área metropolitana.