Privatización de SAETA: “Hoy no están dadas las condiciones”

La suspensión de los servicios nocturnos durante tres días reabrió una vieja discusión en Salta: el rol del Estado en el transporte público y la posibilidad de avanzar hacia un sistema completamente privado.

Consultado sobre las críticas que surgieron durante el conflicto, el presidente de SAETA, Claudio Mohr, estuvo en Cara a Cara y consideró que hoy no existen condiciones para abandonar el esquema actual de regulación estatal.

Sostuvo que el transporte público es una actividad que requiere asistencia estatal en prácticamente todo el mundo.

"Hoy no están dadas las condiciones", respondió al ser consultado sobre una eventual privatización total del servicio.

"En todo el mundo el transporte está subsidiado"

Mohr afirmó que el sistema salteño no es una excepción y que los subsidios son una herramienta habitual para garantizar la movilidad de la población.

Según explicó, incluso en ciudades europeas con sistemas de transporte considerados modelos, el aporte estatal representa una parte sustancial de los costos operativos.

"En Madrid, por ejemplo, la comunidad subsidia cerca del 82% del sistema y el resto surge de la tarifa", señaló.

En el caso de Salta, detalló que el aporte estatal supera el 60% de los costos, mientras que el resto se financia con la recaudación de los boletos.

La experiencia de otras provincias

El titular de SAETA también utilizó ejemplos de otras jurisdicciones para cuestionar la idea de una privatización total.

Recordó que la mayoría de los sistemas del país están operados por empresas privadas y remarcó que varias provincias enfrentaron recortes de frecuencias y servicios por problemas financieros.

"Lo que vemos en distintos lugares es que, cuando aparecen dificultades económicas, los privados reducen servicios para sostener la rentabilidad", explicó.

Para Mohr, el principal desafío consiste en garantizar la continuidad del transporte incluso en contextos de crisis económica, ya que se trata de una prestación esencial para trabajadores, estudiantes y miles de usuarios del área metropolitana.

Un sistema bajo revisión

Las declaraciones llegan en un momento en que el Gobierno provincial anunció la creación de una mesa técnica para analizar el futuro del transporte público metropolitano.

El conflicto por la suspensión nocturna expuso tensiones entre las empresas concesionarias y el Estado, pero también abrió una discusión más amplia sobre cómo sostener un sistema que enfrenta mayores costos, caída de pasajeros y menores ingresos.

Mientras avanza ese debate, desde SAETA insisten en que cualquier reforma deberá garantizar un equilibrio entre la sustentabilidad económica y el acceso de los usuarios al servicio.