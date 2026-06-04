Aprobaron los pliegos de Alejandra Gauffin y Adriana Rodríguez Faraldo para la Corte salteña

El Senado Provincial aprobó los pliegos enviados por el Ejecutivo para la re designación de Alejandra Gauffin y Adriana Rodríguez Faraldo en la Corte de Justicia de Salta.

En el caso del pliego de Gauffin, fue el representante de Rosario de la Frontera – el senador Luciano Elvira – quien explicó que se había cumplido el procedimiento participativo ya que se hicieron públicos sus antecedentes curriculares y se les dio difusión tal cual indica la ley.

En este sentido, explicó que no hubo observaciones sobre la postulación y que recibió opinión favorable de Fabián Vittar – juez de Corte -, así como del Presidente de la Asociación de Jueces de Salta, Teresa Ovejero – presidenta de la Corte salteña – Martín Diez Villa, Pablo López Viñals – ambos jueces de Corte también – y de la Federación de Mujeres Juezas de Latinoamérica, entre otros.

El pliego fue aprobado con el voto negativo del senador por Capital, Roque Cornejo.

Asimismo, fue el senador Edgardo Guaymás – Molinos – quien ofició de miembro informante del pliego de Adriana Rodríguez Faraldo y destacó el cumplimiento efectivo del procedimiento de participación ciudadana.

“Destacamos la ausencia de observaciones fundadas”, aseguró el legislador.

Finalmente, destacó que el pliego recogió las opiniones favorables de Fabián Vittar, Teresa Ovejero, Martín Diez villa, el Colegio de Magistrados del Poder Judicial de Salta y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, entre otros.

Al igual que el primero, el pliego de Rodríguez Faraldo fue aprobado con el voto negativo del representante de Capital.