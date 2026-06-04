El Plan Anafe en Casa se podrá pagar junto con la boleta de luz

El Ente Regulador autorizó incluir los importes del Plan Anafe en Casa en la factura de EDESA, según la resolución publicada este jueves.
 
Salta04/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó la incorporación del cobro del Plan Anafe en Casa dentro de la factura de energía eléctrica de EDESA S.A.

La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial de Salta, a través de la Resolución Nº 920.

Qué cambia para los usuarios de EDESA

La decisión permite que los importes correspondientes al programa sean incluidos en la boleta de luz, lo que impacta directamente en usuarios alcanzados por el plan.

Para los vecinos, el cambio central está en la forma de pago: el cobro ya no circulará por una vía separada, sino que podrá integrarse al resumen habitual del servicio eléctrico.

edesaHabrá cortes de energía en el centro salteño este jueves

Una medida vinculada al consumo domiciliario

El Plan Anafe en Casa está asociado al acceso a equipamiento para el uso doméstico de energía. Con esta autorización, la Provincia habilita un mecanismo de cobro a través de una factura masiva y de llegada directa a los hogares salteños.

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