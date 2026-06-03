Coqueo, alcoholismo y sanciones: algunos ejes a definir en la reglamentación de los ‘narcotest’

Este miércoles, se realizó la primera reunión de la Comisión encargada de reglamentar la normativa que establece la realización de exámenes toxicológicos obligatorios para el ingreso y la permanencia en la función pública en la provincia de Salta. La medida surge del Decreto de Necesidad y Urgencia 32/26 firmado en enero por el gobernador Gustavo Sáenz, posteriormente aprobado por la Legislatura.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el senador provincial Manuel Pailler, detalló que la comisión está integrada por representantes del Senado, la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo, además de especialistas del área de la salud. Y adelantó que se cursará una invitación a la Corte de Justicia para que designe representantes del Poder Judicial.

“El Ministerio de Salud ya había delineado una un borrador con los puntos y los artículos que deben ser reglamentados, ahora los sectores invitados, tenemos que hacer los aportes necesarios por escrito”, expresó, aunque señaló que no se delimitó una fecha tope para la próxima reunión.

Si bien, cada punto debe ser analizado, Pailler adelantó que se baraja la posibilidad de que el test se realice cada cuatro meses, solicitando una nominal del personal del área y designar por sorteo a quienes deberán someterse al examen.

Entre los temas más debatidos, Pailler refirió a la selección de las sustancias psicoactivas que formarán parte de la reglamentación. “Hay un tema muy importante en el Norte que es el coqueo, muchos lo hacen y cuando alguien coquea en forma continua puede dar metabolitos de cocaína en orina”, ejemplificó.

Otro punto está relacionado a la negativa al test y el derecho a la defensa en caso de que el resultado sea positivo. “Se tiene que establecer cuáles serán los laboratorios que estarán autorizados para hacer el examen y aquellos que puede utilizar la persona que ha sido positiva para hacer la contraprueba”, señaló.

“Otro tema, en el caso de que alguien sea positivo y sea punible, es cuál va a ser la forma de sanción, porque si es un funcionario del Poder Judicial este tiene resortes legales o si se lo llama a renunciar o se hace un juicio político, depende del cargo que ocupa”, completó.

Finalmente, Pailler también señaló que otro punto a analizar fue el alcoholismo. “Una persona en estado de ebriedad no considero que no está lúcida ni para manejar una ambulancia, ni para llevar a cargo un operativo policial, etcétera”, cerró.