El Instituto Güemesiano prepara charlas, homenajes y actividades por el aniversario de Güemes

El Instituto Güemesiano inició una serie de actividades culturales y educativas en el marco del 205° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, con recorridas por instituciones, charlas y homenajes en distintos puntos de la provincia.

Por Aries, el presidente del Instituto, Martín Güemes Arruabarrena, contó que integrantes de la comisión directiva estuvieron en Tartagal, donde visitaron escuelas, una institución originaria, una tecnicatura, el Club Sirio-Libanés, Gendarmería y el Regimiento 28 de Monte.

También se puso en funciones a las nuevas autoridades de la filial del Instituto Güemesiano en Tartagal, que ya prepara actividades por el aniversario del Himno a Güemes.

Actividades en escuelas y el interior

Güemes Arruabarrena señaló que el Instituto recibe pedidos de distintas escuelas para realizar charlas y encuentros. El próximo 9 de junio estará en la ciudad de General Güemes, donde recorrerá varias instituciones educativas.

Además, adelantó que recibieron una invitación para realizar actividades en Molinos, donde también se proyecta una donación vinculada a documentos, libros y material histórico de valor para la comunidad.

Homenaje a Leopoldo Lugones

Dentro de la agenda, el Instituto organizará junto al Museo Güemes una actividad por el Día del Escritor, en homenaje a Leopoldo Lugones, autor de La Guerra Gaucha y El Payador.

Del encuentro participarán escritores y poetas. Güemes Arruabarrena realizará una semblanza sobre la importancia de Lugones en la construcción de la memoria histórica de Güemes.

“El objetivo es llevar adelante el pabellón nacional en forma patriótica y recordar el sistema político de Güemes, que bajo la bandera de la Patria buscó la redención social”, expresó.