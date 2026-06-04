Inspeccionan decks gastronómicos para garantizar seguridad y normativa vigente

En el marco de la Ordenanza N° 16.245, que regula el programa de "Balcones Gastronómicos", ya fueron habilitados más de 25 decks en distintos puntos de la ciudad de Salta. En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries- el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral, explicó que las inspecciones no solo apuntan a controlar que las estructuras respeten las dimensiones autorizadas, sino también que cumplan con todos los requisitos técnicos exigidos por la ordenanza.

"Tenemos la idea de mantener un control sobre la estética de los mismos. Estamos verificando que se hayan cumplido las reglamentaciones previstas, las cuestiones de seguridad, las bandas refractarias y que tengan la altura suficiente para permitir el correcto escurrimiento del agua hacia los desagües pluviales", señaló.

Carral remarcó que uno de los principales objetivos es evitar que estas instalaciones generen inconvenientes en la vía pública, especialmente durante lluvias intensas. "Buscamos que no se conviertan en una herramienta que pueda provocar algún incidente, como una inundación u otra situación similar", sostuvo.

El funcionario también recordó que la experiencia de los decks gastronómicos tuvo un antecedente en los comercios de Plaza Alvarado, donde funcionó el programa "Ganemos las Calles". "Entendíamos que era necesario acompañar al sector gastronómico en la búsqueda de mejores condiciones para atraer clientes, pero también brindar mayor seguridad a quienes concurren a esos espacios", explicó.

Desde el municipio destacaron que los decks representan una alternativa para potenciar la actividad gastronómica local, siempre bajo estrictos criterios de seguridad urbana, ordenamiento del espacio público y respeto por las normas vigentes.