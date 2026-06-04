Desde Ushuaia hasta La Quiaca: La figura de Güemes vuelve a encender el patriotismo en las aulas

El periodista, gestor cultural y presidente del Instituto Güemesiano, Martín Güemes Arruabarrena, destacó la emoción que despierta la figura del General Martín Miguel de Güemes en las nuevas generaciones.

En diálogo con Aries contó que recorrió más de 300 escuelas en todo el país, desde Ushuaia hasta La Quiaca, llevando charlas sobre la vida y el legado del héroe salteño.

La historia viva de Güemes

Güemes Arruabarrena aseguró que los estudiantes reaccionan con emoción cuando la historia se presenta de manera cercana y humana.

“Al hacer la historia viva, los chicos se emocionan. El año pasado, en una escuela de La Banda, en Santiago del Estero, algunos chicos lloraban”, relató.

Para el titular del Instituto Güemesiano, la figura de Güemes tiene una fuerza particular porque representa a un hombre que murió por una causa colectiva.

“Fue el único general de la Independencia que murió por la Patria”, señaló.

Una figura que enciende el patriotismo

Güemes Arruabarrena consideró que el país atraviesa un momento en el que el patriotismo perdió fuerza, pero sostuvo que la figura de Güemes vuelve a encender ese sentimiento.

“Su galope heroico de 36 años está llegando en el momento justo. La figura de Güemes vuelve a encender el corazón de la gente”, expresó.

También recordó que José Hernández, autor del Martín Fierro, vinculó el nombre de Martín con la idea de energía nacional, tomando como referencia al héroe salteño.

Para Güemes Arruabarrena, esa vigencia explica por qué el legado del general sigue interpelando a estudiantes, docentes y comunidades de todo el país.