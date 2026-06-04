Crece la venta ambulante y advierten por riesgos sanitarios en la vía pública

Ante el incremento de la venta ambulante de alimentos, el secretario de Espacios Públicos, Esteban Carral, remarcó la necesidad de resguardar la seguridad alimentaria.
Salta04/06/2026

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En diálogo con Aries, el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral, señaló que el aumento de vendedores ambulantes responde en gran medida a la situación económica del país, aunque remarcó la importancia de controles estrictos debido a los riesgos sanitarios que implica este tipo de comercialización.

“En lo que va de la gestión, vamos decomisando más de cinco hectáreas de ocupación irregular, algunos tenían quioscos instalados en veredas anchas sin ningún tipo de autorización”, señaló.

decks-4-1024x683Inspeccionan decks gastronómicos para garantizar seguridad y normativa vigente

Uno de los principales puntos de preocupación es la seguridad alimentaria. Carral afirmó que en distintos procedimientos se detectaron situaciones irregulares que ponen en riesgo la salud de los consumidores, como la pérdida de la cadena de frío o la correcta conservación de aderezos e insumos, incluso cuando los vendedores cuentan con certificaciones de manipulación de alimentos.

Mencionó que uno de los puntos de control regular está en cercanías del hospital Materno Infantil ya que muchos pacientes provienen del interior y sus familiares o acompañantes consumen en la vía pública.

"El director del hospital nos comentó que algunos familiares terminaron siendo atendidos por cuadros de salmonella u otras afecciones gastrointestinales tras consumir alimentos en la vía pública", señaló.

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