Limpian y acondicionan los canales para optimizar el drenaje y prevenir anegamientos

La Municipalidad, junto al Ejército Argentino, trabaja en el acondicionamiento del canal pluvial Velarde ubicado en la zona sudeste de la ciudad.

Alfredo Vorano, subsecretario de Mantenimiento Urbano, explicó que “estamos trabajando entre los puentes de la calle Julio Paz y la avenida Discépolo, se trata de 400 metros lineales”.

“Principalmente se retiran los sedimentos acumulados durante la última temporada estival para permitir el drenaje del agua y prevenir anegamientos o inundaciones en la zona”, remarcó el funcionario.

“Del lugar también se extraen pasto cubano y malezas acuáticas que crecen naturalmente en este tipo de canal pluvial; pero también hay residuos como neumáticos, electrodomésticos y basura orgánica”, detalló Vorano.

Estas acciones continuarán durante las próximas tres semanas mediante el movimiento de los sedimentos para crear taludes que contengan el agua de lluvia de la siguiente temporada estival.

La limpieza y saneamiento beneficiará a los vecinos de los barrios Santa Rita y Santa Clara de Asís.