Limpian y acondicionan los canales para optimizar el drenaje y prevenir anegamientos

Los trabajos se están desarrollando entre los puentes de la calle Julio Paz a la avda. Discépolo, a la altura de los barrios Santa Rita y Santa Clara de Asís. Las tareas se extenderán a lo largo de 400 metros.
Salta04/06/2026

limpieza-canal-velarde-2-1024x576

La Municipalidad, junto al Ejército Argentino, trabaja en el acondicionamiento del canal pluvial Velarde ubicado en la zona sudeste de la ciudad.

Alfredo Vorano, subsecretario de Mantenimiento Urbano, explicó que “estamos trabajando entre los puentes de la calle Julio Paz y la avenida Discépolo, se trata de 400 metros lineales”.

“Principalmente se retiran los sedimentos acumulados durante la última temporada estival para permitir el drenaje del agua y prevenir anegamientos o inundaciones en la zona”, remarcó el funcionario.

“Del lugar también se extraen pasto cubano y malezas acuáticas que crecen naturalmente en este tipo de canal pluvial; pero también hay residuos como neumáticos, electrodomésticos y basura orgánica”, detalló Vorano.

Estas acciones continuarán durante las próximas tres semanas mediante el movimiento de los sedimentos para crear taludes que contengan el agua de lluvia de la siguiente temporada estival. 

La limpieza y saneamiento beneficiará a los vecinos de los barrios Santa Rita y Santa Clara de Asís.

Te puede interesar
Lo más visto
122-1-930x522

La despedida al Indio Solari será el domingo 7 de junio

Ivana Chañi
Sociedad06/06/2026
La familia de Carlos “Indio” Solari confirmó que el último adiós al músico se realizará el domingo. El lugar y el horario serán informados este sábado, mientras miles de fanáticos se organizan para despedir al ícono del rock argentino.
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail