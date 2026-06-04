El Gobierno expuso su política de desarrollo productivo en el Salta BritDay

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, participó en el Salta BritDay, encuentro organizado por BritCham Argentina que reunió a referentes del sector público, empresas líderes, organismos internacionales y representantes diplomáticos para analizar las oportunidades de inversión, infraestructura y desarrollo productivo vinculadas al norte argentino.

La jornada contó con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz, del embajador del Reino Unido en Argentina, David Cairns, y de representantes de compañías e instituciones vinculadas a la minería, la energía, la logística y el financiamiento.

Durante su exposición, Lupión planteó que Salta atraviesa una nueva etapa de desarrollo. "La Provincia ya logró consolidarse como uno de los principales destinos de inversión minera del país. El desafío ahora es transformar ese liderazgo en más infraestructura, más proveedores, más empleo y más oportunidades para los salteños", expresó.

En este sentido, destacó el posicionamiento de Salta dentro del Corredor Bioceánico Capricornio y su rol como plataforma de integración productiva entre el Atlántico y el Pacífico. Señaló que la combinación de recursos minerales de clase mundial, infraestructura en expansión, capital humano, seguridad jurídica y articulación público-privada genera condiciones cada vez más competitivas para atraer inversiones de largo plazo.

Asimismo, remarcó que la Provincia cuenta con una cartera minera superior a los catorce mil seiscientos millones de dólares, integrada por proyectos de litio, cobre, oro, plata y boratos, y sostuvo que el verdadero desafío consiste en maximizar el impacto de esas inversiones sobre el desarrollo territorial.

"La competitividad ya no depende únicamente de los recursos, también depende de la capacidad de generar confianza, construir infraestructura, desarrollar talento y fortalecer nuestras cadenas de valor", afirmó.

Por su parte, el secretario de Minería, Gustavo Carrizo presentó un panorama actualizado de la actividad minera provincial y expuso sobre las condiciones institucionales y regulatorias que posicionan a Salta entre las jurisdicciones más atractivas para la inversión. Además, anunció la puesta en funcionamiento de una oficina móvil itinerante que recorrerá distintas localidades de la Puna salteña con el objetivo de fortalecer la presencia territorial del organismo, promover una mayor articulación con comunidades, municipios y actores locales, y consolidar espacios permanentes de diálogo y gestión.

El Salta BritDay se presentó como un ámbito de vinculación estratégica entre el Reino Unido y el norte argentino, promoviendo nuevas oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo para los sectores productivos de la región.