SAETA perdió 1,1 millones de viajes y cayó a niveles de 2021

Claudio Juri advirtió que el sistema registró 1,1 millones de viajes menos que el mismo mes del año pasado y que la cantidad de usuarios pagos cayó a niveles similares a 2021. La deuda con las empresas ya ronda los $7.000 millones.
 
Salta31/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La crisis de SAETA no sólo se explica por la deuda con las empresas prestadoras. El sistema también atraviesa una fuerte caída en la cantidad de pasajeros: en el último mes se registraron 1,1 millones de viajes menos en comparación con el mismo período del año pasado.

El dato fue confirmado por Claudio Juri, gerente general de SAETA, en diálogo con Qué Domingo por Aries. Según explicó, el transporte público volvió a niveles de usuarios pagos similares a los de 2021, un dato que golpea de lleno en la recaudación.

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Menos pasajeros, menos ingresos

Juri señaló que muchos usuarios redujeron sus viajes, buscan alternativas o usan el colectivo sólo cuando resulta indispensable. El problema, explicó, es que la caída de pasajeros no permite retirar unidades sin afectar la cobertura del servicio.

“El colectivo sigue funcionando. El tema es que recauda menos”, resumió.

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Una deuda que sigue creciendo

En paralelo, la deuda con las empresas prestadoras ronda los $7.000 millones y sigue aumentando con el paso de los días.

Juri advirtió que el inicio de junio suma nuevos compromisos, como el pago del gasoil, en un sistema donde los ingresos no alcanzan para cubrir los costos operativos.

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