Biella alertó por recortes en salud y su impacto en Salta: “Vamos a tener un invierno duro”

El diputado nacional por Salta, Bernardo Biella, encendió una fuerte alarma por la situación de la salud pública y advirtió que los recortes del Gobierno nacional podrían profundizar los problemas de acceso a medicamentos, vacunas y tratamientos esenciales.

“Vamos a tener un invierno duro”, sostuvo en Día de Miércoles, al referirse al impacto que podrían tener las restricciones en programas sanitarios nacionales.

Biella señaló que el programa Remediar sufrió una fuerte reducción en la provisión de medicamentos. Según afirmó, de los 79 medicamentos esenciales quedarían solo tres: amlodipina, losartán y rosuvastatina.

El legislador advirtió que la falta de remedios ya afecta a centros de atención primaria y municipios del interior. “Los intendentes nos dicen que están sacando plata de la municipalidad para llevar a las salitas porque no tienen remedios”, planteó.

Preocupación por PAMI y tratamientos oncológicos

Biella también cuestionó la situación de los médicos de cabecera del PAMI y aseguró que sus ingresos fueron reducidos, lo que podría afectar la atención de los afiliados.

Además, expresó preocupación por la provisión de medicamentos oncológicos, para VIH y otras prestaciones sensibles. En ese sentido, remarcó que los tratamientos oncológicos “son vida para los pacientes, no son aspirinas”.

El diputado consideró clave que Salta no quede desprovista de estos medicamentos y vinculó el tema con las gestiones realizadas por autoridades provinciales ante Nación.

El impacto en los pacientes salteños

La advertencia de Biella apunta al efecto cotidiano de los recortes: menos medicamentos en centros de salud, más presión sobre los municipios y mayores dificultades para pacientes que dependen de tratamientos continuos.

Para el legislador, el ajuste vuelve a recaer sobre sectores vulnerables. “Parece que se corta el hilo por lo más débil”, afirmó al cuestionar medidas que afectan a pacientes, personas con discapacidad y jubilados.

El diputado adelantó que trabaja en alternativas legislativas para garantizar prestaciones esenciales y sostuvo que no acompañará medidas que perjudiquen a las familias salteñas.