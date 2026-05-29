“No estamos lejos”: García Castiella reivindicó el trabajo de la Justicia salteña en el caso de las francesas

El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, defendió el trabajo de la Justicia provincial y del Ministerio Público Fiscal en la causa por el crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en 2011 en la Quebrada de San Lorenzo.

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, sostuvo que el viaje de fiscales y peritos salteños a Francia representa un avance importante para la investigación y para la imagen institucional de Salta.

“No hay temor a nada, no se esconde nada, todo lo que haya que investigar se va a investigar y se está investigando”, afirmó.

García Castiella señaló que el objetivo es clarificar todos los puntos pendientes de una causa atravesada por dudas, versiones cruzadas y cuestionamientos al proceso judicial.

También se refirió al rol de Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, y descartó que su reclamo tenga una motivación económica.

“El caso de Bouvier es la búsqueda por la verdad de su hija”, expresó, al diferenciar ese pedido de otros intereses periodísticos, artísticos o comerciales surgidos alrededor del caso.

El jefe de los fiscales remarcó que serán los fiscales quienes expliquen las conclusiones cuando regresen de París, pero aseguró que el trabajo conjunto con Francia permitió fortalecer la confianza en la investigación.

“Estoy convencido de que vamos a tener la mayor aproximación posible a la verdad y no estamos muy lejos”, concluyó.