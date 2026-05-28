Medicamentos trabados: el exministro jujeño que hoy decide desde Nación

El nombre de Héctor Saúl Flores vuelve a quedar bajo la lupa por su rol en el sistema sanitario. El actual secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación fue ministro de Salud de Jujuy entre 2013 y 2015, una etapa que ya había acumulado cuestionamientos por demoras en insumos, problemas de infraestructura y una administración marcada por el ajuste del gasto.

Flores asumió su cargo nacional el 1° de septiembre de 2025, mediante el Decreto 622/2025. Desde entonces, su área quedó en el centro de reclamos por la supuesta demora en la firma de resoluciones para autorizar medicamentos de alto costo, destinados a pacientes oncológicos y personas con enfermedades crónicas complejas.

Según publicaciones especializadas como InfoGremiales e InfoBAN, obras sociales y gremios denunciaron que la Secretaría a cargo de Flores demoró —y en algunos casos bloqueó— trámites clave para acceder a tratamientos. También señalaron incumplimientos de amparos judiciales que ordenaban respuestas del Ministerio en plazos determinados.

Un antecedente que Jujuy no olvida

El paso de Flores por la cartera sanitaria jujeña dejó críticas entre sectores médicos de la provincia. Durante su gestión se denunciaron falencias en hospitales, falta de insumos y una política sanitaria enfocada en el control del gasto antes que en la respuesta inmediata a los pacientes.

El dato cobra relevancia porque la Secretaría de Gestión Sanitaria tiene incidencia directa en el financiamiento nacional que complementa los presupuestos provinciales. Cuando se traban autorizaciones o recursos para medicamentos de alto costo, el impacto puede llegar a hospitales y centros de salud del interior.

En el caso de Jujuy, esa situación puede repercutir sobre instituciones como el Hospital Pablo Soria, el San Roque y efectores del interior provincial, que dependen en parte del flujo de programas y fondos nacionales.

El costo humano de la burocracia sanitaria

El conflicto no se reduce a una interna administrativa. Detrás de cada expediente demorado hay pacientes que esperan tratamientos urgentes, familias que recurren a la Justicia y obras sociales que advierten sobre el riesgo de interrumpir terapias críticas.

Flores cuenta con formación específica en administración de salud y economía sanitaria. Sin embargo, las críticas apuntan a un patrón de gestión donde el trámite y el control presupuestario terminan pesando más que la urgencia médica.

Para Jujuy, la discusión tiene un componente adicional: no se trata de un funcionario desconocido. La provincia ya lo tuvo al frente de su sistema sanitario y hoy vuelve a mirar con preocupación decisiones que pueden impactar en pacientes de todo el país.