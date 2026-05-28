Un organismo estatal gastará $82 millones en IA para atención al público

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) adjudicó un contrato por más de $82 millones para incorporar herramientas de inteligencia artificial a su sistema de atención al usuario. La medida fue oficializada mediante la Resolución 18/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La contratación fue otorgada a la firma Utopix Networks S.A. e incluye la continuidad del sistema de call center HiperPBX, además de nuevos módulos con inteligencia artificial para automatizar respuestas, atención telefónica y encuestas.

Entre las herramientas incorporadas aparecen una plataforma BOT con IA, un sistema VoiceBOT y módulos automáticos de encuestas para usuarios.

WhatsApp, automatización y reclamos

Según detalló el organismo, el objetivo es modernizar la atención al usuario, agilizar respuestas y mejorar la gestión de reclamos vinculados a servicios de agua y saneamiento.

El contrato tendrá una duración de 12 meses y demandará una inversión total de $82.018.349,50.

Desde el ERAS justificaron la contratación directa señalando que los nuevos módulos funcionan sobre una infraestructura tecnológica ya instalada y desarrollada exclusivamente por la empresa adjudicataria.

El debate por el gasto y la automatización

La resolución aparece en un contexto donde el Gobierno impulsa ajuste del gasto público, reducción de estructuras estatales y digitalización de servicios.

Al mismo tiempo, el avance de sistemas automatizados y bots en organismos públicos vuelve a abrir el debate sobre la tercerización tecnológica, la eficiencia estatal y el reemplazo progresivo de tareas humanas en áreas de atención al ciudadano.