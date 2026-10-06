Qué pasa con los alquileres y contratos si Diputados rechaza el DNU 70

¿Qué pasaría con los alquileres, contratos y operaciones realizadas durante casi tres años bajo las reglas del DNU 70/2023 si Diputados finalmente lo rechaza? Maximiliano Ferraro buscó despejar ese temor durante su entrevista con Pelo & Barba por Aries.

“Hay que llevar esta tranquilidad: el rechazo del DNU 70 es de acá para adelante, no hay un efecto retroactivo”, afirmó. El diputado cuestionó particularmente la advertencia de sectores oficialistas según la cual podrían quedar comprometidos contratos celebrados bajo las modificaciones introducidas por el decreto, entre ellos los alquileres.

En ese punto existe un respaldo normativo concreto: el artículo 24 de la Ley 26.122 establece que, cuando ambas cámaras rechazan un DNU, se produce su derogación pero quedan “a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Por eso, rechazo y nulidad no son jurídicamente lo mismo.

“No estamos yendo a la nulidad del decreto”, enfatizó Ferraro. Sin embargo, hay otra discusión jurídica que conviene separar: qué ocurre con las leyes que el DNU derogó o modificó.

El propio Gobierno sostuvo en 2025, al reglamentar los efectos del rechazo de otros decretos, que la derogación hacia el futuro no implica automáticamente que revivan las normas anteriores; otros análisis jurídicos sostienen una interpretación diferente. Es una controversia distinta de la preservación de los derechos ya adquiridos.

Ferraro insistió en que, si el Ejecutivo considera esenciales algunas de las reformas incluidas en el megadecreto, tiene disponible el camino legislativo: enviar proyectos al Congreso y buscar su aprobación por separado. Recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri se optó por transformar contenidos de otro DNU amplio en proyectos de ley para darles tratamiento parlamentario.