Estudiantes de Río Cuarto puede descender ante River en el Monumental

Estudiantes de Río Cuarto quedó a un partido de perder la categoría. La derrota por 2-1 ante Racing, sufrida este fin de semana como local, profundizó una campaña muy complicada y dejó al conjunto cordobés sin margen de error.

El equipo ocupa actualmente el último lugar de la tabla anual con 11 puntos y también tiene el peor promedio de la Liga Profesional. Bajo el sistema vigente, uno de los descensos se define por la tabla anual y el otro por los promedios; si un mismo club termina último en ambos escalafones, el segundo descenso pasa al siguiente peor ubicado.

La situación puede quedar resuelta en la próxima fecha. Estudiantes deberá visitar a River Plate el sábado 10 de octubre a las 21:30 en el estadio Monumental, y una nueva derrota confirmaría matemáticamente su regreso a la Primera Nacional.

El conjunto de Río Cuarto atraviesa una racha de cuatro derrotas consecutivas y diez partidos sin ganar, números que explican su delicada posición en las tablas. En el Clausura suma apenas seis puntos y también se encuentra último en su zona.

Después de enfrentar a River, todavía le quedarán partidos por disputar en el calendario, pero si cae en Núñez ya no tendrá posibilidades matemáticas de revertir su situación.

Para el Millonario, en tanto, el encuentro tendrá otro objetivo: necesita sumar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla anual y mejorar su ubicación en el Clausura.