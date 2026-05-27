Fallo Enjasa: el Gobierno advierte otro golpe a las cuentas

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, se refirió al fallo adverso por la quita de la concesión de ENJASA y sostuvo que la Provincia deberá afrontar una nueva consecuencia económica por decisiones tomadas en gestiones anteriores.

En Pelo y Barba por Aries, el funcionario afirmó que el Estado provincial debe respetar la continuidad institucional, aunque cuestionó el origen del conflicto.

“Fue un capricho del momento y de la época de borrar todo lo que había hecho la gestión anterior”, señaló.

Millonarios costos para la Provincia

Camacho vinculó este caso con otras cargas financieras heredadas, como el Fondo de Reparación Histórica y el Fondo del Bicentenario.

Según su cálculo, esos compromisos representarían alrededor de 800 millones de dólares para la Provincia.

El funcionario también mencionó que todavía existen otros conflictos pendientes, entre ellos vinculados a Aguas de Salta y Pluma.

Impacto en las cuentas públicas

La preocupación central pasa por el costo que deberá asumir el Estado salteño en un contexto de caída de recursos y mayores exigencias financieras.

Camacho sostuvo que interrumpir contratos sin sustento termina generando perjuicios que luego debe pagar la Provincia.