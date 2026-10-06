Ley de Tierras: Ferraro apura a Diputados y advierte que “no pueden hacerse los distraídos”

La oposición todavía no tiene asegurado el número, pero ya puso fecha al intento de rechazar definitivamente el DNU 70/2023. En diálogo con Pelo & Barba por Aries, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro confirmó que trabajan para reunir 129 legisladores que permitan abrir la sesión especial convocada para el 15 de octubre.

“Estamos trabajando para tratar de tener 129 voluntades para abrir el recinto y rechazar lo que es el DNU 70”, afirmó. El dato necesita una precisión: los 129 diputados son necesarios para conseguir quórum; una vez abierta la sesión, la Ley 26.122 establece que la aceptación o rechazo de un DNU se decide por mayoría absoluta de los miembros presentes. El Senado ya rechazó el decreto en marzo de 2024.

El nuevo impulso opositor llegó después de la decisión judicial que dejó vigente el artículo 154 del DNU, que había derogado la Ley 26.737 de Tierras Rurales y, con ella, las restricciones nacionales a la adquisición de tierras por extranjeros.

“Es muy grave que nos hayamos quedado sin Ley de Tierras”, sostuvo Ferraro, quien vinculó el tema especialmente con propiedades ubicadas en zonas fronterizas. La convocatoria para el 15 de octubre incluye efectivamente el tratamiento del DNU, además de discapacidad y sobreendeudamiento familiar.

Ferraro cuestionó además que el Poder Ejecutivo haya mantenido durante toda su gestión buena parte de las reformas dentro de un decreto de necesidad y urgencia. Señaló que el Gobierno podría haber enviado al Congreso proyectos específicos para transformar esas disposiciones en leyes, como ocurrió posteriormente con la legislación laboral. “Ahora la pelota está del lado de la Cámara de Diputados. No podemos hacernos los distraídos”, afirmó.