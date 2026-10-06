Milei dijo que Lula hizo un “plan platita” y aseguró que fracasó en Brasil

El presidente Javier Milei volvió a referirse al resultado de las elecciones en Brasil y aseguró que Luiz Inácio Lula da Silva impulsó un “plan platita” durante el tramo final de la campaña, aunque sostuvo que la estrategia no consiguió modificar el resultado de la primera vuelta.

La definición surgió durante la reunión de Gabinete encabezada por Milei en Casa Rosada. Ante sus ministros, el mandatario calificó como “un gran triunfo” el primer puesto obtenido por Flávio Bolsonaro y señaló que las medidas adoptadas por Lula representan, a su entender, “recetas del pasado”.

Milei también destacó que Bolsonaro se encontraba varios puntos por debajo de Lula cuando comenzó a respaldarlo públicamente y vinculó el resultado brasileño con un cambio en el escenario político regional. El Presidente viene expresando abiertamente su apoyo al candidato del Partido Liberal de cara al balotaje del próximo 25 de octubre.

Durante el encuentro de Gabinete también se analizaron las elecciones anticipadas convocadas en España, la situación económica argentina, el contexto internacional y la agenda legislativa del Gobierno. Milei confirmó además que viajará a España el 19 de octubre y tendrá actividades en Madrid dos días después.

La nueva crítica contra Lula se suma a los mensajes publicados por Milei después de la elección brasileña, en los que celebró el desempeño de Bolsonaro y volvió a marcar sus diferencias políticas con el actual mandatario de Brasil.