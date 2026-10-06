Milei viajará a España a mediados de octubre y tendrá actividades en Madrid

El presidente Javier Milei viajará a España el próximo 19 de octubre y dos días después participará de una serie de actividades en Madrid, según pudo saber CORTA. Será su séptima visita al país europeo desde que asumió la Presidencia.

El viaje se producirá en un escenario político especialmente sensible, luego de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocara elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. La situación política de España fue uno de los temas analizados esta semana durante la reunión de Gabinete encabezada por Milei en Casa Rosada.

Por el momento, la agenda del mandatario argentino no fue confirmada oficialmente. Fuentes consultadas por CORTA señalaron que tendrá una “serie de actividades” en Madrid el 21 de octubre. Una de las posibilidades es su participación en la X Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austriaca, organizada por la Universidad Rey Juan Carlos entre el 21 y el 23 de octubre, aunque esa presencia todavía no fue confirmada por la institución.

Tampoco está prevista hasta ahora una reunión con Sánchez o con funcionarios de su Gobierno. En cambio, Milei mantiene una estrecha relación política con el líder de Vox, Santiago Abascal, con quien ya compartió actividades durante anteriores visitas a España.

La última visita de Milei a España había sido en junio, cuando participó de actividades académicas y volvió a encontrarse con Abascal. El nuevo viaje llegará ahora en plena cuenta regresiva electoral española y volverá a colocar al mandatario argentino en el centro de la discusión política internacional.