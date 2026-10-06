Karina Milei busca quedarse con una comisión clave del Senado tras la muerte de Pagotto

La muerte del senador libertario Juan Carlos Pagotto abrió una disputa interna en La Libertad Avanza por el control de una de las comisiones más importantes del Senado: la Comisión de Acuerdos, encargada de intervenir en los nombramientos enviados por el Poder Ejecutivo.

Pagotto presidía ese cuerpo desde este año y había tenido bajo su órbita el tratamiento de más de 200 pliegos judiciales. Tras su fallecimiento, Karina Milei busca conservar ese espacio dentro del esquema político que responde directamente a la Casa Rosada.

Entre los nombres que se analizan aparece con fuerza el de la senadora neuquina Nadia Márquez, dirigente cercana a Karina Milei y a Martín y Eduardo “Lule” Menem. También fueron mencionados Agustín Coto y Juan Cruz Godoy.

La discusión no es menor. La Comisión de Acuerdos dictamina sobre los pedidos del Poder Ejecutivo para el nombramiento o remoción de funcionarios públicos y organiza las audiencias de los candidatos antes de que sus pliegos lleguen al recinto.

La vacante también expuso diferencias internas con Patricia Bullrich, quien había impulsado otros nombres para conducir ese espacio. La definición se produce en momentos en que el Gobierno busca avanzar con nuevas designaciones judiciales y mantener control político sobre el trámite de los pliegos.

Las autoridades de la comisión podrían quedar definidas este miércoles, cuando el Senado reorganice formalmente la conducción del cuerpo tras la muerte de Pagotto.