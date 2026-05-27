Urtubey respondió a Camacho por Enjasa y acusó al romerismo de "regalar" la concesión

El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, respondió a las críticas del jefe de Gabinete provincial, Sergio Camacho, por el fallo adverso del CIADI vinculado a la rescisión de la concesión de ENJASA.

La discusión se abrió luego de que Camacho calificara la decisión tomada durante la gestión anterior como un “capricho”. Urtubey rechazó esa interpretación y sostuvo que la Provincia terminó beneficiándose económicamente con aquella medida.

En N&N por Aries, el exmandatario afirmó que el fallo asciende actualmente a unos USD 45 millones, pero aseguró que desde la renegociación del contrato Salta recaudó alrededor de USD 150 millones.

“Fue un buen negocio para Salta”

Urtubey dijo que, antes de la rescisión, la concesión del juego dejaba a la Provincia cerca de USD 1,5 millones anuales, mientras que después de la renegociación pasó a generar aproximadamente USD 9 millones por año.

“Cada seis años se paga el fallo del CIADI”, planteó, al defender la decisión política tomada durante su gobierno.

Según el exgobernador, la Provincia ya cobró “tres veces” el monto que ahora deberá afrontar por la condena internacional.

Apuntó contra el romerismo

Urtubey también vinculó el origen del conflicto con la gestión de Juan Carlos Romero y cuestionó las condiciones originales de la concesión.

Sostuvo que se había otorgado “a precio vil” y comparó el caso con otros procesos como Salta Forestal.