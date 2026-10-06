El Gobierno y la Iglesia, con plenas diferencias a un mes de la llegada del Papa

A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la relación entre el Gobierno nacional y sectores de la Iglesia Católica vuelve a quedar atravesada por diferencias sobre la situación social y económica del país.

Uno de los últimos pronunciamientos fue el del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien sostuvo que el Pontífice encontrará una Argentina “herida” y “dividida” y volvió a poner el foco sobre la pobreza y las dificultades que atraviesan distintos sectores sociales. Desde la Casa Rosada, por ahora, optaron por no responder desde la primera línea del Gobierno.

La estrategia oficial apunta a evitar que esas diferencias escalen hacia una confrontación institucional con la Conferencia Episcopal Argentina. En el Gobierno distinguen además las posiciones de García Cuerva de las de la conducción formal del Episcopado, con la que mantienen canales de diálogo por la organización de la visita papal.

Las diferencias volvieron a quedar expuestas este lunes durante una reunión entre representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y el Ministerio de Salud, convocada para analizar la situación de las personas con discapacidad y de las instituciones que trabajan en su atención. Desde la Iglesia reclamaron respuestas concretas para un sector que viene advirtiendo dificultades económicas y de sostenimiento.

Los cuestionamientos eclesiásticos alcanzan también a la situación de los jubilados, las familias endeudadas, el empleo y las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. El Gobierno, en cambio, sostiene que su programa económico está permitiendo una mejora progresiva de los indicadores y evita convertir esas diferencias en una disputa pública con la Iglesia.

El escenario adquiere especial sensibilidad por la cercanía de la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El Papa estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján, y mantendrá además un encuentro con Javier Milei en la Casa Rosada.

A medida que se acerca la fecha, el desafío para ambas partes será sostener el diálogo institucional pese a las diferencias sobre el diagnóstico social y las políticas aplicadas por el Gobierno.