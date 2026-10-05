Ya retiraron 240 toneladas de cacharros en distintos barrios

La primavera asoma con su promesa de calor y, con ella, se reactivan los fantasmas sanitarios que cada año ponen en alerta a la región frente a la amenaza del dengue y la chikungunya. En ese escenario, la Municipalidad continúa desplegando su plan de contingencia preventiva mediante operativos de descacharrado barrio por barrio, buscando anticiparse al ciclo biológico del mosquito transmisor antes de que las primeras lluvias y el incremento térmico creen el caldo de cultivo ideal para su reproducción.

Con una sostenida participación vecinal que ha permitido sacar a las veredas todo tipo de recipientes en desuso, las tareas de saneamiento alcanzaron un hito significativo al contabilizar ya 240 toneladas de chatarra, neumáticos, electrodomésticos viejos y recipientes retirados de los hogares desde el inicio de las gestiones.

El último despliegue, desarrollado en la zona oeste baja en Villa Asunción, evidenció la magnitud de una tarea que requiere no solo la logística del municipio, sino también la articulación interinstitucional con organismos provinciales, nacionales, las fuerzas de seguridad y el propio Ejército. Mientras las cuadrillas afinan los detalles para continuar este jueves con el cronograma en Ciudad del Milagro, los funcionarios del área recuerdan que la batalla contra el vector se gana en el territorio más íntimo: patios, jardines y rincones domésticos donde cada objeto capaz de retener agua se convierte en una potencial amenaza para la salud pública.

En momentos en que el clima comienza a cambiar, el llamado a revisar los espacios al aire libre busca blindar a los vecindarios de una epidemia que se previene, fundamentalmente, antes de que el primer mosquito alce vuelo.