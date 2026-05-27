Demoras de Flybondi complican salidas desde el aeropuerto de Salta

Los vuelos de Flybondi volvieron a registrar este miércoles importantes demoras en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes de Salta.

Según la información publicada en el sitio oficial de Aeropuertos Argentina, al menos dos servicios de la compañía low cost presentaban retrasos considerables durante la mañana y el mediodía.

Uno de los vuelos afectados fue el FO 5481 con destino a Córdoba, programado originalmente para las 14.10, pero reprogramado para las 17.00.

También aparecía demorado el vuelo FO 5163 con destino a Ezeiza, previsto para las 18.05 y postergado hasta las 20.50.

Retrasos recurrentes

Las demoras vuelven a poner el foco sobre el funcionamiento de la aerolínea, que en distintas oportunidades ya había acumulado cancelaciones, reprogramaciones y críticas de pasajeros en distintos aeropuertos del país.

Mientras otras compañías mostraban salidas “en horario”, Flybondi concentraba este miércoles los principales retrasos en la terminal salteña.

Hasta el momento, la empresa no había informado oficialmente los motivos de las demoras.