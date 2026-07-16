Garrafa Municipal: requisitos, fechas y cómo acceder al beneficio

La Municipalidad de Salta presentó el programa Garrafa Municipal, que cubrirá una recarga gratuita de un envase de diez kilos por mes durante cuatro meses para familias de bajos ingresos.

El subsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Linares, explicó en N&N, por Aries, que la primera etapa alcanzará a entre 200 y 230 hogares de la ciudad.

El beneficio busca aliviar un gasto que actualmente ronda entre $22.000 y $23.000 mensuales para las familias que dependen del gas envasado.

Quiénes podrán acceder

El programa estará destinado a grupos familiares de más de tres integrantes que residan en la ciudad de Salta y no cuenten con acceso a la red domiciliaria de gas natural.

Además, los ingresos del hogar no deberán superar los dos salarios mínimos, equivalentes —según precisó el funcionario— a aproximadamente $744.000 mensuales.

Los solicitantes deberán presentar:

DNI del titular y de los integrantes del grupo familiar.

Domicilio actualizado en la ciudad de Salta.

Documentación que acredite la residencia cuando la dirección del DNI no coincida con el domicilio real.

Información que permita verificar los ingresos y la situación socioeconómica.

Linares aseguró que cada caso será evaluado para garantizar que el beneficio llegue a las familias con mayores dificultades para afrontar la compra del gas.

Cuándo presentar la documentación

La recepción de solicitudes se realizará desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de julio, de 8 a 13, en el box 24 de la Secretaría de Desarrollo Social, dentro del Centro Cívico Municipal.

El edificio está ubicado en la intersección de avenida Paraguay y Bélgica, en la zona sur de la ciudad.

Una vez finalizada la evaluación, los hogares seleccionados serán contactados por la Municipalidad.

Cuándo entregarán las primeras recargas

La primera entrega está prevista para el viernes 31 de julio, a las 10, en el Centro Cívico Municipal.

Los beneficiarios deberán presentarse con su garrafa vacía de diez kilos y recibirán la recarga sin costo.

La asistencia continuará durante cuatro meses, con una carga mensual por hogar. De esta manera, el programa abarcará el período de mayor demanda de gas por las bajas temperaturas.

Cada recarga costará $22 mil al municipio

El vecino seleccionado no tendrá que abonar ninguna diferencia y deberá retirar el envase exclusivamente en el Centro Cívico Municipal.

La contratación fue realizada mediante una licitación pública.