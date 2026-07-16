Garrafa Municipal: requisitos, fechas y cómo acceder al beneficio
La Municipalidad de Salta presentó el programa Garrafa Municipal, que cubrirá una recarga gratuita de un envase de diez kilos por mes durante cuatro meses para familias de bajos ingresos.
El subsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Linares, explicó en N&N, por Aries, que la primera etapa alcanzará a entre 200 y 230 hogares de la ciudad.
El beneficio busca aliviar un gasto que actualmente ronda entre $22.000 y $23.000 mensuales para las familias que dependen del gas envasado.
Quiénes podrán acceder
El programa estará destinado a grupos familiares de más de tres integrantes que residan en la ciudad de Salta y no cuenten con acceso a la red domiciliaria de gas natural.
Los solicitantes deberán presentar:
- DNI del titular y de los integrantes del grupo familiar.
- Domicilio actualizado en la ciudad de Salta.
- Documentación que acredite la residencia cuando la dirección del DNI no coincida con el domicilio real.
- Información que permita verificar los ingresos y la situación socioeconómica.
Linares aseguró que cada caso será evaluado para garantizar que el beneficio llegue a las familias con mayores dificultades para afrontar la compra del gas.
Cuándo presentar la documentación Cuándo entregarán las primeras recargas
La asistencia continuará durante cuatro meses, con una carga mensual por hogar. De esta manera, el programa abarcará el período de mayor demanda de gas por las bajas temperaturas.
Cada recarga costará $22 mil al municipio
El vecino seleccionado no tendrá que abonar ninguna diferencia y deberá retirar el envase exclusivamente en el Centro Cívico Municipal.