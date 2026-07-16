Alerta por fuertes vientos: EDESA pidió extremar los cuidados y advirtió por posibles cortes de luz

Ante el pronóstico de fuertes vientos para hoy y mañana, EDESA emitió una serie de recomendaciones preventivas para reducir riesgos y proteger a la población. La empresa recordó que las ráfagas pueden provocar la caída de ramas o árboles sobre las líneas eléctricas, generando interrupciones en el servicio.

Entre las principales medidas, se aconseja asegurar objetos que puedan volarse, evitar el contacto con cables cortados o instalaciones eléctricas dañadas, no retirar ramas que hayan caído sobre tendidos eléctricos y permanecer en lugares seguros mientras duren las ráfagas.

En caso de inconvenientes técnicos, los usuarios podrán comunicarse con EDESA a través de WhatsApp 387 549 22 22, la línea gratuita 0800-777-3372 o mediante sus redes sociales oficiales.