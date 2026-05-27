Feministas alertan por el artículo “provida” en la Carta Orgánica

La reforma de la Carta Orgánica Municipal de Salta volvió a generar debate por la inclusión de un artículo que declara a la ciudad como “provida”.

Desde organizaciones feministas y transfeministas advirtieron que la propuesta tiene carácter declarativo, pero implica una señal política regresiva frente a derechos ya reconocidos por leyes nacionales.

En N&N por Aries, recordaron que una Carta Orgánica municipal no puede estar por encima de la Constitución Nacional, los tratados internacionales ni la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Pañuelazo en el Concejo Deliberante

La integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Sofía Fernández, convocó a un pañuelazo este miércoles a las 15 frente al Concejo Deliberante.

La protesta coincidirá con la reunión de la comisión redactora, que deberá unificar el texto final de la reforma para su tratamiento.

“Es antiderechos”

Fernández sostuvo que el planteo “provida” forma parte de una postura “antiderechos” y pidió que el artículo sea rechazado antes de que avance hacia la Cámara de Diputados.

También reclamó el cumplimiento de la Ley de IVE, la Educación Sexual Integral y las normas que garantizan salud integral para mujeres y diversidades.

Ni Una Menos

Además, anticipó actividades para el 3 de junio, en el marco de Ni Una Menos. Ese día habrá una concentración a las 9.30 en Ciudad Judicial y actividades desde las 17 en plaza 9 de Julio, con radio abierta, intervenciones artísticas y un pañuelazo previsto para las 19.30 frente a la Legislatura provincial.