Flybondi dejó sin vuelo a pasajeros que debían salir de Salta a Ezeiza

Un vuelo de la empresa Flybondi fue cancelado este martes en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes de Salta.

Se trata del vuelo FO 5169, con destino a Ezeiza, que debía partir a las 21:05 horas y que durante la mañana apareció con estado “Cancelado” en el sistema oficial de Aeropuertos Argentina.

A primera hora, las operaciones figuraban “en horario” o “programadas”, pero cerca de las 9:30 se actualizó la cancelación del servicio de Flybondi.

Hasta el momento, la compañía no informó oficialmente los motivos de la suspensión.

En tanto, el resto de los vuelos programados para la jornada continuaban operando con normalidad.