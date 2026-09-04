Bullrich defendió la postura de Milei sobre Thatcher

Tras el giro del oficialismo en la causa Malvinas, la presidenta del bloque del Senado, Patricia Bullrich, defendió al presidente Javier Milei respecto de su admiración por la ex primera ministra Margaret Thatcher, quien encabezaba el gobierno británico durante la guerra. “Una cosa es Thatcher economista y otra cosa es Thatcher aprovechando ese momento y poniéndose al frente de la guerra”, argumentó Bullrich.

La senadora salió en defensa del presidente luego de las críticas que recibió el maniqueo discurso presidencial sobre la causa Malvinas y, en particular, cuando Milei no había mostrado tapujos en su admiración a la ex primera ministra que dijo que la guerra fue “una cuestión de orgullo, respeto, convicción y ser libres”.

Bullrich incluso tuvo que responder frente a una chicana del propio periodista Eduardo Feimann que señaló a Milei como un “Galtieri, pero sin balas”. “La mirada hacia Thatcher es una mirada respecto al cambio económico que produjo en Inglaterra”, explicó la senadora.

Al referirse a la Inglaterra de los 80, en la instalación del modelo neoliberal, Bullrich dijo que “todos los ingleses” reconocen la gestión de Thatcher por el cambio que generó “de una sociedad llena de paros, con problemas, con una una industria acabada, a una sociedad moderna, una sociedad, la capital financiera del mundo”.

De todas formas, al momento de hablar de la Thatcher que “aprovechó el momento y se puso frente a la guerra”, Bullrich tampoco quiso llamarla “enemiga” y validó que Malvinas fuera “parte de una estrategia política”.

En ese sentido, Bullrich responsabilizó a la “invasión de Galtieri” por la reacción de Thatcher y calificó al anteúltimo presidente de la Junta Militar como un “personaje nefasto, alguien que le hizo muy mal a la Argentina” e incluso consideró que, después de 6 años de la última dictadura militar genocida, fue Galtieri quien “terminó robando la esperanza de todos los argentinos”.

En ese punto, Feimann volvió sobre el paralelismo histórico con Milei al recordarle que “era un Galtieri que estaba debilitado, un gobierno que se estaba muriendo y utilizó el caso Malvinas”. Bullrich encontró un lado positivo para salir del paso: “Indirectamente, hizo lo que necesitábamos, vino la democracia”.

La titular del Senado también respondió al anuncio sobre la supuesta construcción de una base aeronaval en Tierra del Fuego y señaló que se tratará, en primer lugar, de “una base logística” para el abastecimiento a los barcos y cruceros que van a la Antártida y para contar con un puesto de control del tránsito del Atlántico Sur. Este segundo punto había sido parte de una anuncio de acuerdo entre el presidente Milei y la jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, en 2024.

Página12