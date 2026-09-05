Un sismo de magnitud 4,7 se sintió en Capital, Cafayate y Molinos

El movimiento ocurrió a las 8:37 y tuvo una profundidad de apenas 6 kilómetros. El INPRES confirmó que fue percibido hasta en Tucumán y Jujuy.
Salta05/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

PREVENSI%C3%93N%20SISMOS%20SALTA1

Un sismo de magnitud 4,7 se registró este sábado a las 8:37 en Salta y fue percibido en distintos puntos de la provincia, además de ciudades de Tucumán y Jujuy, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento tuvo una profundidad de apenas 6 kilómetros y su epicentro se ubicó en las coordenadas -25.974, -66.703, a 74 kilómetros al oeste de Cafayate y 71 kilómetros al este de Antofagasta.

viento-zondaDoble alerta por viento en Salta: prevén ráfagas de hasta 100 km/h y Zonda en los Valles

La mayor intensidad informada por el organismo fue IV en la escala Mercalli Modificada en Molinos, donde pudieron oscilar objetos colgantes. En Cafayate alcanzó entre III y IV, con percepción por algunas personas en reposo.

El temblor también llegó a Salta Capital y San Miguel de Tucumán, con intensidad III, mientras que en San Salvador de Jujuy fue sentido levemente, con una intensidad estimada entre II y III.

SISMO EN SALTA 05-09-026

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail