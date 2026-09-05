Un sismo de magnitud 4,7 se sintió en Capital, Cafayate y Molinos

Un sismo de magnitud 4,7 se registró este sábado a las 8:37 en Salta y fue percibido en distintos puntos de la provincia, además de ciudades de Tucumán y Jujuy, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento tuvo una profundidad de apenas 6 kilómetros y su epicentro se ubicó en las coordenadas -25.974, -66.703, a 74 kilómetros al oeste de Cafayate y 71 kilómetros al este de Antofagasta.

La mayor intensidad informada por el organismo fue IV en la escala Mercalli Modificada en Molinos, donde pudieron oscilar objetos colgantes. En Cafayate alcanzó entre III y IV, con percepción por algunas personas en reposo.

El temblor también llegó a Salta Capital y San Miguel de Tucumán, con intensidad III, mientras que en San Salvador de Jujuy fue sentido levemente, con una intensidad estimada entre II y III.