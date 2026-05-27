Ruta 9/34: Salta pagará hasta $3.000 millones si Nación no cumple

El jefe de Gabinete de Salta, Sergio Camacho, confirmó que la Provincia se hará cargo de garantizar pagos para destrabar obras en la ruta nacional 9/34, en el tramo entre Metán y Rosario de la Frontera, una zona conocida por su alto nivel de siniestralidad.

En Pelo y Barba por Aries, Camacho explicó que el contrato seguirá bajo órbita nacional, pero que la Provincia intervendrá para dar regularidad a los pagos y permitir que la empresa avance con la repavimentación.

“Para decirlo más comúnmente, Nación nos está pidiendo un crédito”, afirmó.

Salta pondrá fondos para una ruta nacional

Camacho indicó que la obra comprende trabajos de bacheo profundo, cambio de carpeta y reparación de base en algunos sectores.

Estimó que el impacto económico rondará entre $2.800 y $3.000 millones, siempre que Nación no pague los certificados en tiempo y forma.

El funcionario remarcó que la ruta es clave para la conectividad, la producción y el turismo, al ser una de las principales puertas de ingreso a la provincia.

Reclamo político a Nación

Camacho cuestionó que el Gobierno nacional se haya comprometido a ejecutar obras y luego no cumpla con los pagos.

También señaló que Salta ya tuvo que intervenir en otros proyectos nacionales, como el Puente Vaqueros y tramos de la ruta 51.

“Si no lo hace Nación, lo va a hacer la Provincia con mucho esfuerzo”, sostuvo.