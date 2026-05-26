Un corto realizado por egresados de la UNSa fue premiado en el Festival de Cine de las Alturas

En N&N, el realizador salteño Lautaro Arias Camacho celebró el reconocimiento obtenido por el cortometraje “Un año sin luz” en el Festival Internacional de Cine de las Alturas y destacó el valor de haber desarrollado el proyecto junto a estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Salta.

Arias Camacho explicó que, si bien en la UNSa no existe una carrera específica de cine, el proyecto logró concretarse gracias al trabajo colectivo de alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación.

“En la Universidad de Salta no tenemos una carrera de cine, tenemos dos materias con práctica audiovisual dentro de Comunicación. Más allá de lo escueto de la formación, la principal alegría es poder estar participando y compitiendo con productos que recibieron reconocimiento desde lo estético”, expresó.

El director contó que la mayoría del equipo estuvo integrado por compañeros y asistentes adscritos de la cátedra de cine de la universidad, junto a un colaborador egresado de la ENERC de Jujuy.

Además, reveló que el cortometraje nació originalmente como una tesis de maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Humanidades de la UNSa. “La carrera permite realizar tesis no convencionales, no solo investigaciones escritas, sino también producciones audiovisuales”, explicó.

En ese marco, Arias Camacho presentó un proyecto centrado en reconstruir experiencias de personas privadas de libertad sometidas a aislamiento individual dentro del sistema penitenciario. “La investigación abordó una práctica que reglamentariamente no debería existir y que se supone que no sucede: el aislamiento individual de presos”, señaló.

Parte de los testimonios y materiales obtenidos durante el trabajo académico fueron luego transformados en el cortometraje, que tras ser aprobado como tesis comenzó a circular en festivales y espacios audiovisuales.

Así, el realizador adelantó que “Un año sin luz” también funciona como un adelanto de un futuro proyecto de largometraje que buscará profundizar la temática abordada en el corto.



Por otro lado, Camacho criticó los recortes impulsados por el Gobierno nacional en áreas vinculadas a la educación, la cultura y el cine, y aseguró que las medidas responden a una decisión “ideológica” orientada contra las prácticas culturales.

Arias Camacho afirmó que muchas expresiones artísticas y manifestaciones públicas son desacreditadas bajo el argumento de que tienen contenido político, aunque consideró que justamente allí radica parte de su valor. “Por supuesto que son políticas y el recorte también es ideológico. Es un recorte totalmente dirigido y orientado a las prácticas culturales”, señaló.