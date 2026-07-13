Río Negro busca habilitar la venta de carne de jabalí y guanaco en el mercado formal

El Gobierno de Río Negro anunció que impulsará un proyecto de ley para permitir la venta formal de carne de jabalí y guanaco, dos especies cuyo consumo ya existe de manera informal en la Patagonia. La iniciativa propone que ambas carnes ingresen al circuito comercial bajo estrictos controles veterinarios y sanitarios, con el objetivo de garantizar su calidad y ofrecer una nueva alternativa proteica para los consumidores.

Desde la Provincia sostienen que la medida también busca dar respuesta a un problema ambiental y productivo. El jabalí, una especie exótica sin depredadores naturales, provoca importantes daños en los cultivos, mientras que la población de guanacos creció de manera sostenida en los últimos años. El proyecto prevé que los animales sean faenados en establecimientos habilitados y sometidos a los mismos controles que el resto de las carnes destinadas al consumo humano.