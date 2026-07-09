Tendencia: los símbolos patrios se resignifican en la moda

Impulsados por el clima mundialista, los símbolos patrios como el Sol de Mayo, la bandera e incluso el mapa, se volvieron tendencia en la moda con diseños que apuestan por nuevas formas de expresar la identidad.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la diseñadora salteña Clementina Pereyra, quien desarrolla una propuesta inspirada en la identidad argentina y salteña, consideró que este fenómeno refleja una manera distinta de vincularse con los emblemas nacionales.

"Los símbolos patrios son elementos que nos representan como comunidad, y el Mundial nos lleva a utilizarlos en la moda. Ya no nos quedamos solo en el uso de la camiseta deportiva, sino que esta vez se le dio una vuelta de rosca y se jugó muchísimo más con esa identidad", afirmó.

Para la diseñadora, incorporar estos elementos al diseño implica asumir una responsabilidad cultural. "Se los puede tomar como inspiración para trabajar piezas únicas. El tema está en cómo los tomamos y qué queremos contar. Está buenísimo poder contar una historia con lo que hacemos y no que sea una cuestión vacía o simplemente comercial", sostuvo.

Pereyra explicó que esa búsqueda atraviesa toda su producción artística, donde combina el diseño de indumentaria con la pintura para construir relatos vinculados al territorio, la memoria y la cultura gaucha.

"Cuando empecé a crear sentía la necesidad de contar historias. También soy artista plástica y quería fusionar la moda con la pintura. Mis abuelos eran vallistos y en mi niñez tuve mucho contacto con el campo y con los gauchos. Es parte de mi historia. Por eso creo que todo este simbolismo patrio está vivo y cada uno lo puede reinterpretar desde su experiencia", expresó.

Finalmente, remarcó que la utilización de los símbolos nacionales en la moda debe estar acompañada por una comprensión de su significado. "Cuando uno toma estos símbolos, lo tiene que hacer con todo el respeto y con toda la carga emocional y cultural que traen detrás", concluyó.