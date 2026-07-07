El día que la muerte de Perón frenó al Mundial y golpeó a la Selección argentina

La muerte de Perón impactó en la Selección argentina durante el Mundial 74. Por Aries, historiador repasó cómo aquel episodio cruzó política, duelo nacional y fútbol.
Sociedad07/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La muerte de Juan Domingo Perón no solo paralizó a la Argentina. También tuvo impacto en el Mundial de Alemania 1974, donde la Selección argentina analizaba si debía continuar en competencia o regresar al país.

En su columna en N&N, por Aries, el historiador Nicolás Gana recordó que Perón murió el 1 de julio de 1974, a los 78 años, en un contexto político marcado por una fuerte conflictividad interna dentro del peronismo y una creciente crisis de poder.

Mientras en Buenos Aires se organizaba un funeral multitudinario, la noticia llegó a la delegación argentina que disputaba la Copa del Mundo. Según repasó Gana, ante el impacto del fallecimiento, la Selección llegó a evaluar la posibilidad de renunciar al torneo y volver al país.

Sin embargo, desde el Gobierno se ordenó que el equipo permaneciera en Alemania y continuara disputando la competencia.

La repercusión internacional fue tal que la FIFA dispuso un minuto de silencio por la muerte de Perón en los cuatro partidos programados para el 3 de julio. La particularidad fue que el homenaje no se realizó antes del inicio de los encuentros, como ocurre habitualmente, sino al minuto 10 del primer tiempo.

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En ese momento, sin importar dónde estuviera la pelota ni cómo se desarrollara el juego, el árbitro detenía el partido y los futbolistas quedaban inmóviles en el campo durante un minuto.

Argentina jugó ese mismo día contra Alemania Oriental. El equipo salió a la cancha con la bandera a media asta y los jugadores usaron brazaletes negros. El partido terminó 1 a 1, con gol argentino de René Houseman.

De acuerdo con la crónica repasada por Gana, Houseman habría festejado su gol gritando “Perón, Perón”, en una muestra del clima político y emocional que atravesaba al país incluso a miles de kilómetros de distancia.

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El historiador también recordó la magnitud del funeral en la Argentina: el cuerpo de Perón fue velado primero en la Quinta de Olivos, luego trasladado a la Catedral y finalmente al Congreso, donde miles de personas intentaron despedirlo.

El episodio dejó una postal histórica: mientras el país atravesaba uno de sus momentos políticos más intensos, la Selección seguía jugando un Mundial bajo el peso de una noticia que había sacudido a la Argentina y al mundo.

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