De Tartagal a Egipto: una salteña vive la previa al partido desde el otro lado del planeta

La joven oriunda de Tartagal viajó al país africano junto a su pareja hace tres años y durante su estadía nació su bebé. Licenciada en Comunicación y dedicada a la publicidad en Egipto, hoy atraviesa una experiencia única: sentir la fiebre mundialista desde adentro, en la previa del duelo entre Argentina y Egipto.

En diálogo con Aries, en el programa Pelo y Barba, Yoselin contó cómo cambió el ambiente en las calles egipcias después del último triunfo de la selección local y cómo el país empezó a vivir con más intensidad la llegada del partido.

“Antes del partido estaba todo más tranquilo. Después de que ganaron hubo un clima festivo: banderazos, mucho ruido, fuegos artificiales y hasta cambios en el tránsito por la cantidad de gente que salió a festejar”, relató.

La salteña explicó que en los últimos días comenzó a notarse con fuerza el espíritu mundialista. “Ahora se ven más banderas egipcias en las calles, en los puestos callejeros, en los shoppings. Se siente más la pasión”, contó.

Pero aunque hoy su vida transcurre a miles de kilómetros de Argentina, Yoselin tiene claro dónde estará su corazón durante el partido. “Obviamente voy a hinchar por mi país”, dijo entre risas.

Incluso contó que su pareja, nacido en Australia, terminó adoptando muchas costumbres argentinas. “Está argentinizado”, aseguró entre bromas.

El encuentro tendrá para ella un significado especial: será la oportunidad de ver enfrentarse a dos culturas que forman parte de su vida. Por un lado, sus raíces salteñas y argentinas; por otro, el país que la recibió y donde nació su hijo.

Argentina y Egipto se medirán hoy desde las 13 horas de Argentina. La Selección dirigida por Lionel Scaloni buscará avanzar en el Mundial ante un rival que llega con el envión de su última victoria y con todo el apoyo de sus hinchas.

Mientras en Argentina millones preparan la camiseta y el mate para mirar el partido, Yoselin lo vivirá desde Egipto, rodeada de banderas del rival, pero con una sola camiseta puesta: la celeste y blanca.

La nostalgia de una salteña en Egipto que sueña con que su hijo conozca sus raíces

Vivir en otro continente implica aprender nuevas costumbres, otro idioma y una cultura completamente diferente. Pero también significa convivir con la nostalgia. Eso es lo que le ocurre a Yoselin Guzmán, una salteña nacida en Tartagal que desde hace algunos años vive en Egipto junto a su pareja australiana y el hijo que tuvieron allí. En diálogo con Pelo y Barba, contó que, aunque logró adaptarse a su nueva vida, hay cosas de Salta que ningún paisaje del mundo puede reemplazar. "Extraño el verde de Tartagal. Acá tenemos playas a una hora, pero el verde que tenemos en Salta es irremplazable", expresó.

La joven aseguró que la nostalgia va mucho más allá de los paisajes. "A donde voy y digo que soy de Argentina, soy bienvenida", afirmó con orgullo, y confesó que uno de sus mayores deseos es que su hijo pueda conocer la tierra donde ella creció. "Queremos que el bebé conozca de dónde viene mamá", dijo, convencida de que, aunque hoy su vida transcurra entre las pirámides y el desierto, sus raíces seguirán estando en Tartagal y en Salta.