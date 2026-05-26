Salta homenajeará a mujeres ilustres con una jornada histórica y cultural

El jueves 28 de mayo, a las 19.00, el Instituto San Felipe y Santiago de Estudios Históricos de Salta y EUCASA, la Editorial de la Universidad Católica de Salta, en el marco del Ciclo Salteños en la historia política y cultural de la Argentina, presentarán las biografías de salteñas ilustres que marcaron la historia de nuestro país.

Los libros son: “Macacha Güemes” y “María Loreto Sánchez Ávila” de Marcelo Ruibal; “Lola Mora” y “Francisca Güemes de Figueroa” obras a cargo de Patricio Colombo Murúa; “Juana Gabriela Moro Díaz de López” de Federico Prémoli; “Ascensión Isasmendi de Dávalos” de Ricardo Alonso y “Gertrudis Medeiros de Cornejo” de Santiago Tonini.

La actividad se realizará en el Salón de Actos de la Iglesia San José, ubicado en Urquiza 459.

Con palabras de bienvenida de la Directora de EUCASA, Lic. Inés Brandán Valy, comenzará la disertación a cargo del Dr. Patricio Colombo Murúa, Dr. Federico Prémoli y la Lic. Susana Mirande de Casal.

Acerca de los disertantes: