Salta homenajeará a mujeres ilustres con una jornada histórica y cultural
El jueves 28 de mayo, a las 19.00, el Instituto San Felipe y Santiago de Estudios Históricos de Salta y EUCASA, la Editorial de la Universidad Católica de Salta, en el marco del Ciclo Salteños en la historia política y cultural de la Argentina, presentarán las biografías de salteñas ilustres que marcaron la historia de nuestro país.
Los libros son: “Macacha Güemes” y “María Loreto Sánchez Ávila” de Marcelo Ruibal; “Lola Mora” y “Francisca Güemes de Figueroa” obras a cargo de Patricio Colombo Murúa; “Juana Gabriela Moro Díaz de López” de Federico Prémoli; “Ascensión Isasmendi de Dávalos” de Ricardo Alonso y “Gertrudis Medeiros de Cornejo” de Santiago Tonini.
La actividad se realizará en el Salón de Actos de la Iglesia San José, ubicado en Urquiza 459.
Con palabras de bienvenida de la Directora de EUCASA, Lic. Inés Brandán Valy, comenzará la disertación a cargo del Dr. Patricio Colombo Murúa, Dr. Federico Prémoli y la Lic. Susana Mirande de Casal.
Acerca de los disertantes:
- Susana Mirande de Casal
Licenciada y Profesora Universitaria en Filosofía, nacida en Buenos Aires. Se perfeccionó en la Universidad de Navarra (España), cursó parte del doctorado en la Universidad Católica de Santa Fe y una Maestría en Educación en la Universidad Católica de Salta.Fue Vicedecanaen la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad Católica de Salta, donde también ocupó cátedras en la carrera de Filosofía.Participó en la creación y dirección de instituciones educativas y se desempeñó como supervisora de Educación Superior en Salta. Actualmente dicta cursos de capacitación docente en ética y formación filosófica. Es miembro del Instituto San Felipe y Santiago de Salta.
- Federico Prémoli
Nació en Salta en 1963. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de San Isidro. Fue ordenado sacerdote en 1987 y continuó sus estudios en Roma donde obtuvo el Doctorado en Teología por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en 1992. Radicado en Salta, desempeña su ministerio como docente de teología dogmática y moral en el Profesorado Monseñor Tavella y en la Licenciatura en Filosofía y Teología de la Ucasal. Desde 2013 se dedica a difundir la vida y presentar el pensamiento del Santo Cardenal John Henry Newman, mediante el dictado de cursos anuales. Es miembro de la Asociación de Amigos de Newman en la Argentina y presidente del Instituto San Felipe y Santiago de Estudios Históricos de Salta.
- Patricio Colombo Murúa
Nació en Salta en 1941. Se recibió de abogado en la UBA en 1968. Su accionar abarca una dilatada carrera en la Administración Pública Nacional que culminó en la función de director nacional de Asuntos Universitarios. En el ámbito provincial fue presidente del Banco de Préstamos y Asistencia Social y secretario de Seguridad Social, entre otros cargos. Fue profesor universitario en la UBA y en la Universidad del Salvador. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y rector de la Universidad Católica de Salta por más de 20 años. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Educación.