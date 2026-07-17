El viento Zonda complica la situación en Salta: incendios activos, postes caídos y máxima alerta

El intenso viento Zonda continúa generando complicaciones en distintos puntos de la provincia. En la zona de Campo Quijano, La Silleta y El Encón, las ráfagas favorecieron la propagación de incendios de pastizales y provocaron la caída de postes y daños en la infraestructura. La situación mantiene en alerta a los equipos de emergencia, mientras rige una alerta naranja por fuertes vientos.

Desde ayer, Bomberos Voluntarios de La Silleta trabajan sin descanso para contener distintos focos ígneos. La combinación de viento intenso y vegetación seca incrementa el riesgo de incendios y dificulta las tareas de control. En paralelo, vecinos del barrio Los Robles denunciaron la caída de postes de luz y reclamaron una rápida intervención para evitar accidentes en medio de las condiciones climáticas adversas.

Según el pronóstico, la Quebrada del Toro atravesará entre hoy y el domingo el período de mayor intensidad del fenómeno, con ráfagas que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora. En tanto, El Encón aparece entre las zonas más afectadas. Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, extremar las precauciones ante el riesgo de incendios y no acercarse a postes o cables que puedan haber sido dañados por el viento.