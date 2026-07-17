"No entiendo cómo siguen vendiendo”: fuertes críticas a Flybondi

“Trabas, burocracia y frustración”. Así comenzó el análisis sobre la situación de Flybondi durante la entrevista realizada en vivo por NyM Aries, donde Juan Pablo Armanino, delegado en Salta de la Asociación del Personal Aeronáutico, lanzó fuertes críticas contra la compañía aérea y reclamó la intervención de los organismos de control.

Armanino sostuvo que la empresa dejó a miles de pasajeros varados y cuestionó que, pese a los problemas registrados, continúe comercializando pasajes. “No entiendo cómo sigue vendiendo”, expresó, al tiempo que pidió a los usuarios tener precaución antes de comprar tickets. Según indicó, la compañía atravesó una crisis que incluyó cancelaciones, demoras y trabajadores con salarios pendientes.

Durante la entrevista, el dirigente aeronáutico también apuntó contra la falta de controles estatales y advirtió sobre la situación de seguridad operacional. En ese sentido, comparó el escenario actual con otros episodios de la historia aeronáutica argentina y remarcó que “la primera palabra en la actividad es seguridad”, cuestionando que una empresa con múltiples conflictos pueda volver a operar sin mayores explicaciones oficiales.

Además, Armanino señaló que en Salta hay decenas de familias vinculadas a Flybondi que atraviesan un panorama incierto, con trabajadores que no saben si conservarán sus puestos y retiros voluntarios que, según afirmó, todavía no fueron abonados. “Hay pasajeros damnificados, empleados sin respuestas y nadie comunica nada”, sostuvo, reclamando acciones concretas por parte de las autoridades nacionales y los organismos de defensa al consumidor.