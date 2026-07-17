La escuelita de la Quebrada del Toro que recibió regalos de la AFA sigue el Mundial por radio y paneles solares

Mientras millones de argentinos disfrutan el Mundial frente a pantallas gigantes y televisores de última generación, en la Escuela N° 4526 de El Rosal la pasión por la Selección se vive de una manera muy distinta. En esta comunidad de la Quebrada del Toro no existe red eléctrica convencional y la energía proviene de paneles solares instalados hace pocos años.

La directora Sandra Segovia contó a Aries que solo algunas familias tienen pequeños televisores y que muchos niños siguen los partidos por radio, especialmente cuando acompañan a sus padres en los puestos de altura donde cuidan el ganado. "Escuchan los relatos e imaginan cada jugada", explicó, describiendo una escena que recuerda a otras épocas del fútbol argentino.

Pese a las dificultades, el entusiasmo por la Scaloneta es el mismo que en cualquier rincón del país. La escuela cuenta hoy con conexión a internet y desarrolla proyectos tecnológicos para acercar nuevas oportunidades a sus alumnos, pero cuando juega la Selección la emoción sigue naciendo de la misma manera: alrededor de una radio, en medio de los cerros, soñando con cada gol como si estuvieran en la cancha.