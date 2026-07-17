Atroz incendio de pastizales avanza sobre Circunvalación Oeste

Continúa vigente la alerta por incendios tras la llegada del viento Zonda, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.
Salta17/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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Un atroz incendio se registra por estas horas sobre la Circunvalación Oeste, camino a San Luis. Según pudo saber Aries, una densa nube de humo blanco cubre la ruta y reduce considerablemente la visibilidad de los conductores.

En el lugar trabajan equipos de Prevención y Emergencias de la Municipalidad de Salta, mientras esperan la llegada de Bomberos y Defensa Civil.

El tránsito fue interrumpido desde el ingreso a San Luis hacia Cerrillos debido al avance de las llamas y la escasa visibilidad.

Sin título (760 x 448 px) (24)El viento Zonda complica la situación en Salta: incendios activos, postes caídos y máxima alerta

Cabe recordar que continúa vigente la alerta por incendios tras la llegada del viento Zonda, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

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